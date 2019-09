Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2019) Un programma dal forte taglio internazionale che vedrà arrivare ain cinque giorni oltre 300 autori dei quali 70 stranieri. La ventitreesima edizione del, in calendario dal 4 all’8 settembre, conferma la propria vocazione a voler approfondire temi che vanno al di là della dimensione ‘casalinga’ e lo fa approfittando della presenza di autorevoli esponenti ed esperti in molteplici materie e settori. Come sempre il programma è sterminato, con oltre 300 eventi e non sempre è facile orientarsi in questo mare magnum ricco di spunti e suggestioni, non solo letterarie. Si va dall’Europa intesa come entità politica, ma anche culturale, in fase di profonda trasformazione e messa spalle al muro a fare i conti con il proprio passato per delineare il futuro. Ma si indagheranno anche le numerose contraddizioni che contraddistinguono il mondo anglosassone, in ...

Noovyis : (Festivaletteratura di Mantova 2019, la guida ai 10 appuntamenti da non perdere dal 4 all’8 settembre) Playhitmusi… - FQMagazineit : Festivaletteratura di Mantova 2019, la guida ai 10 appuntamenti da non perdere dal 4 all’8 settembre - Cascavel47 : Festivaletteratura di Mantova 2019, la guida ai 10 appuntamenti da non perdere dal 4 all’8 settembre… -