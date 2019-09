Zingaretti | Via i 2 vicepremier Ora la palla nelle mani Di Maio

Dal Pd via libera al Conte bis. Zingaretti : una sfida nuova. Salvini : un teatrino di poltrone. Di Maio : onoriamo la nostra responsabilità : Riprese le consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega: c’è un disegno che parte da lontano per la svendita dell’Italia

Governo - Conte bis a un passo : c’è il via libera di Zingaretti dopo le consultazioni : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma che il buon esito della trattativa con il Movimento 5 Stelle. E dà il via libera a Giuseppe Conte: "Abbiamo accettato il nome proposto dai 5 Stelle per la Presidenza del Consiglio".Continua a leggere

Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Al via la cabina di regia al Pd con il segretario Nicola Zingaretti, il presidente del partito Paolo Gentiloni, i due vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, i capigruppi Andrea Marcucci e Graziano Delrio e le due vicepresidenti dell'assemblea Debora Serracchiani e Anna Ascani.

Crisi - la diretta – Il Pd va verso il via libera a Conte. Vertice in corso tra il premier - Di Maio - Zingaretti e Orlando : Al quinto giorno di trattative tra Pd e Movimento 5 stelle è arrivata la svolta che molto probabilmente porterà alla nascita del Conte 2. Nel pomeriggio Pd e Movimento 5 stelle si sono riuniti in due sedi separate e, intorno alle 18, hanno annunciato il faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti a Palazzo Chigi. Un incontro lampo, durato circa venticinque minuti, che è stato poi riaggiornato alle 21 quando si vedranno le due ...

Ha ragione Zingaretti - ma c'è una terza via : La trattativa sul nuovo governo rischia di bloccarsi sul nome del presidente del Consiglio. È dunque importante avere le idee chiare su questo punto. Zingaretti ha molti buoni motivi per dire “no” a Conte.Nessuno di questi è decisivo: salvo uno. Bisogna mettere il nuovo governo su binari diversi da quelli su cui ha viaggiato (e deragliato) il precedente. Bisogna segnalare al Paese che c’è stata una svolta: ...

Zingaretti si appella a M5s : "Parliamo di contenuti - una soluzione sul premier la troviamo" | Ma i 5stelle non aprono : "C'è solo Conte con i 10 punti di Di Maio" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

Luigi Di Maio - la telefonata con Nicola Zingaretti : "Dobbiamo vederci assolutamente". Al via l'inciucio : Nicola Zingaretti telefona a Luigi Di Maio dopo il vago discorso a ridosso delle consultazioni al Quirinale. Il segretario del Nazareno adesso accelera le trattative e chiede al vicepremier un incontro immediato, prima ancora di quello che dovranno intrattenere gli sherpa dei rispettivi partiti. "Do

M5s ai gruppi : incontriamo il Pd partendo dal taglio dei parlamentari | Zingaretti indica tre punti - Di Maio rilancia con 10 | Salvini : il voto è la via maestra : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Salvini : elezioni via maestra ma propone al M5s un nuovo accordo | Da Zingaretti 3 condizioni - Di Maio risponde con 10 punti : "Voto sarebbe scappare - trattative avviate per trovare maggioranza solida" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd subito "precisati" da Delrio e accolti con perplessità dai renziani. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto