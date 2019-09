Panico in ospedale | marocchino minaccia con coltello la moglie che ha appena partorito

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 1 settembre 2019) Paura nel reparto di ginecologia ed ostetricia dell'Cardinale G., dove unha aggredito landola con un. La donna, che aveva, è stata trascinata in balcone dal coniuge intenzionato a gettarla nel vuoto. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri Federico Garau  Luoghi: Lecce

KontroKulturaa : 'In ospedale per attacchi di panico...': da Maria De Filippi a Uomini e Donne, il dramma dal passato dell'ex tronis… - SilviaCantoia : RT @TweetNewsIta: Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno iniziato le trattative per convincere l’uomo a lasciar andare la… - TweetNewsIta : Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno iniziato le trattative per convincere l’uomo a lasciar and… -