Maltempo in Calabria | tempeste di fulmini su tutta la Regione | un morto e un ferito

Maltempo Calabria : bando di gara dei lavori di messa in sicurezza Thurio : “Avviata la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto del fiume Crati e del torrente Muzzolito in localita’ Thurio nel comune di Corigliano Rossano”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “La Regione ha pubblicato in data 8 agosto 2019 – è detto nel comunicato – il bando di gara per la selezione dell’impresa che dovra’ ...

Maltempo Calabria : prorogato lo stato di emergenza per quattro comuni : prorogato in Calabria lo stato di emergenza per quattro comuni interessati dal Maltempo nel periodo che va dal 14 al 19 giugno 2018. La proroga è valida per altri 12 mesi. I comuni interessati sono Joppolo e Nicotera, nel Vibonese, oltre che Bagnara e Scilla nel Reggino. E’ quanto deciso dal Consiglio dei ministri, atteso che gli interventi per il superamento del contesto di criticità “sono tuttora in corso e che, quindi, ...

Maltempo in Calabria - spettacolare tromba marina nelle acque di Favazzina [FOTO] : Il Maltempo che ieri, nel giorno di Ferragosto, ha interessato la Calabria con nubifragi sulla Costa degli Dei e freddo in montagna, nel corso del pomeriggio ha provocato anche una tromba marina al largo di Favazzina, pochi chilometri a nord dello Stretto di Messina, lungo la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria. Il “cono” d’aria ha dato spettacolo nelle acque del basso Tirreno, dove il mare è caldissimo e ...

Ferragosto di Maltempo in Calabria - violento temporale a Tropea : migliaia di turisti in fuga [FOTO e VIDEO] : Ferragosto di Maltempo in Calabria, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un intenso temporale ha colpito Tropea nel primo pomeriggio, mentre migliaia di turisti gremivano la spiaggia di una delle più rinomate località estive del Sud Italia. La temperatura è crollata a +22°C in pieno giorno con circa 10mm di pioggia. I bagnanti sono fuggiti a caccia di un riparo, ma fortunatamente la situazione è tornata presto alla ...

Maltempo di giugno - Cdm : stato emergenza per Emilia e Calabria : Maltempo di giugno, Cdm: stato emergenza per Emilia e Calabria È stato proclamato a causa degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati tra il 14 e il 22 giugno scorsi. Nelle province di Modena, Bologna e Reggio Emilia vi fu una una violenta grandinata che ha provocato danni nelle città e anche alcuni feriti ...

Maltempo - furiose mareggiate in Calabria : tragedia sfiorata tra le onde a Palmi - bambina salvata dai bagnanti : Poteva essere la tragedia dell’incoscienza: da giorni segnaliamo la pericolosità delle condizioni meteo per queste ore al Sud Italia e in modo particolare nel basso Tirreno per le mareggiate provocate dal maestrale, ma tanta gente incurante delle previsioni continua a frequentare le spiagge e i litorali come se non ci fosse alcun rischio. Il Maltempo che ha già provocato 4 morti nel weekend al Centro/Nord Italia, s’è spostato al Sud: ...

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Maltempo Calabria : evacuate famiglie a Crotone : In considerazione dell’ondata di Maltempo a dell’allerta meteo “arancione” diramata ieri dalla Protezione civile regionale per la fascia ionica delle province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, in via precauzionale alcune famiglie sono state evacuate a Crotone: il provvedimento riguarda alcuni nuclei familiari che vivono in località Margherita, vicino ad un canale. Il Comune ha invitato la popolazione alla massima prudenza ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : due voli da Treviso e Roma non riescono ad atterrare a Lamezia Terme [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. AGGIORNAMENTO: anche ...

Maltempo - forti temporali in Calabria : volo Ryanair Treviso-Lamezia Terme in difficoltà - sta tornando indietro! [LIVE] : Un forte temporale sta colpendo la Calabria centrale a Lamezia Terme trasformando il viaggio del volo Ryanair 5050 in una vera e propria odissea. Partito da Treviso alle 21:16 con un’ora e 20 minuti di ritardo, sarebbe dovuto arrivare a Lamezia da tempo ma dopo aver volato a lungo sui cieli di Tropea e della Costa degli Dei ha deciso di tornare indietro e sta risalendo, forse verso Bari dove potrebbe essere dirottato. Seguiranno ...

Maltempo in Calabria : scatta l’allerta meteo a Crosia (CS) : La centrale operativa della Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo marino-costiera per le prossime 24/36 ore. A partire dalle ore 12 e fino alle ore 24 di oggi, si registra un livello di allerta “Giallo” essendo previste sul quadrante nord-est settentrionale della Calabria piogge e temporali sparsi. Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, invece, il livello d’allerta ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud nella notte : nubifragi e freddo a Milano e Torino - Palermo saluta Santa Rosalia con le saette - grandine a Reggio Calabria. Ed è solo l’inizio : E’ stata una notte di forte Maltempo su gran parte d’Italia, come se fossimo in pieno autunno: piogge e temporali hanno interessato in modo particolare il Nord/Ovest e l’estremo Sud. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, dove sono caduti 128mm di pioggia a Rogeno, 117mm a Bevera di Sirtori, 110mm a Barzago, 97mm a Oliveto Lario, 88mm ad Arosio, 76mm a Pontida, 75mm a Cernusco Lombardone, 74mm a Carnate, 65mm a Seriate, ...