Maltempo | fortunale nel Pisano | danni e disagi

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 1 settembre 2019) Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa e di quasi tutti i distaccamenti della provincia, escluso quello di Volterra (Pisa), stanno intervenendo nel comune di San Miniato (Pisa) per rispondere alle decine di richieste di soccorso della popolazione per unche si e’ abbattuto sulla zona nel pomeriggio. Non si registranoa persone anche se la situazione è piuttosto critica. Gli interventi principali, fanno sapere i pompieri, riguardano rami e alberi pericolanti oltre che a tegole, gronde e oggetti simili divelti dalle fortissime e improvvise raffiche di vento. Al momento sono una ventina le richieste di soccorso da evadere. L'articolonelMeteo Web.