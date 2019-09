Il Papa arriva in ritardo all' Angelus; Sono rimasto chiuso in ascensore E

Fonte : repubblica

(Di domenica 1 settembre 2019) Il 5 ottobre concistoro per 10 nuovi cardinali. Francesco rilancia l'importanza della salvagardia del clima

Tg3web : In difesa dell'ambiente arriva oggi la preghiera del Papa, con una attenzione particolare per la protezione del mar… - repubblica : Papa Francesco arriva in ritardo all'Angelus: 'Sono rimasto chiuso in ascensore per 25 minuti' - profluigimarino : RT @RepubblicaTv: Imprevisto all'Angelus, papa Francesco arriva in ritardo e rivela: ''Sono rimasto chiuso in ascensore'' -