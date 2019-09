Highlights Juventus-Napoli 4-3 | video | gol e sintesi Partita pirotecnica | autogol

VIDEO Juventus-Napoli 4-3 : Highlights - gol e sintesi. Da 3-0 a 3-3 - poi assurda autorete di Koulibaly : Pazza partita all’Allianz Stadium di Torino: nella seconda giornata della Serie A di calcio la Juventus va avanti 3-0 col Napoli, si fa riprendere sul 3-3, poi in pieno recupero Koulibaly firma l’autorete che consegna la vittoria ai bianconeri. Highlights Juventus-Napoli L’1-0 #Juventus 1:0 #Napoli | #SerieA | Day 2 | #Danilo, 16#JuveNapoli telegram : https://t.co/2hKExHYgM2 https://t.co/j0kZnldihN — VIDEOGoals HD ...

Juventus-Napoli - gli Highlights del match – VIDEO : Juventus-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Napoli| Seconda giornata in Serie A per Juventus e Napoli in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Juventus – Napoli L'articolo Juventus-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Video/ Novara Juventus U23 - 2-0 - : Highlights e gol. Buon esordio azzurro - Serie C - : Video Novara Juventus U23, 2-0,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 1giornata del girone A del Campionato di Serie C.

Highlights Parma-Juventus 0-1 : gol e sintesi della partita. Chiellini regala i primi tre punti ai bianconeri : La Juventus riparte da dove aveva lasciato: vincendo. La formazione di mister Maurizio Sarri passa al Tardini di Parma con il punteggio di 1-0 dopo un match condizionato, anche, dal grande caldo. Il gol vittoria arriva in avvio di match con capitan Chiellini, quindi tante occasioni per raddoppiare (anche un bel gol di Ronaldo annullato per fuorigioco per questione davvero di una manciata di millimetri) prima di un secondo tempo nel quale il ...

VIDEO Parma-Juventus 0-1 : Highlights - gol e sintesi. Chiellini decisivo - annullata la rete a Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Parma per 1-0 nel match d’apertura della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di misura allo Stadio Tardini grazie al gol di Giorgio Chiellini al 21′, il difensore è stato bravo a concretizzare sottoporta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale del primo tempo è stata annullata la rete di Cristiano Ronaldo per fuorigioco millimetrico, il VAR ha tolto la gioia a CR7 che ...

Parma-Juventus - gli Highlights del match – VIDEO : Parma-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Parma Juventus| Debutto in Serie A per Parma e Juventus in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Parma – Juventus Continua a leggere su ForzAzzurri: Napoli-Barcellona 1-2: “Creato un camion di palle gol che poteva valere il successo. E di positivo…” VIDEO – De Laurentiis: “Lozano e James Rodriguez? ...

Video/ Juventus A-Juventus B - 3-1 - : gol e Highlights - bagno di folla a Villar Perosa : Video Juventus A-Juventus B, risultato finale 3-1,: doppietta di Dybala nel primo tempo, gol di Cuadrado nella ripresa prima dell'invasione di campo.

Video/ Juventus Team K League - risultato 3-3 - - gol e Highlights : Pereira salva Sarri! : Diretta Juventus Team K-League risultato 3-3: Osmar segna, Muratore riapre, Cesinha e Taggart per il tris, Matuidi e Pereira rimontano. Streaming Video tv.

VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3 : fuori CR7 - allarme difesa per Sarri : Highlights Team K JUVENTUS- 3-3 tra Team K e juventus. Gol dell’1-1 messo a segno dal giovane Muratore, 3-2 siglato da Matuidi, pareggio del 3-3 messo a segno da un straordinario gol di Pereira. Leggero allarme difensivo per Sarri. Primo tempo con coppia centrale composta da De Ligt e Rugani, nella ripresa coppia centrale De […] L'articolo VIDEO Highlights Team K-Juventus 3-3: fuori CR7, allarme difesa per Sarri proviene da Serie A ...

Juventus-Inter - gli Highlights del match – VIDEO : Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO highlights Inter Juventus| Primo Juventus Inter della stagione, a Nanchino in International Champions Cup. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Inter – Juventus L'articolo Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Highlights Juventus-Inter 5-4 (d.c.r) : autogol De Ligt - poi Ronaldo. Super Buffon dal dischetto : Highlights JUVENTUS INTER-Finisce 5-4 in favore della Juventus, dopo i calci di rigore, il primo derby d’italia della stagione. Inter in vantaggio con autorete di De Ligt, pareggio dell Juventus con Cristiano Ronaldo su calcio di punizione. Calcio piazzato deviato dalla barriere, deviazione fatale per Padelli. Bene la Juve prevalentemente nel secondo tempo, ottima Inter […] L'articolo Highlights Juventus-Inter 5-4 (d.c.r): autogol De ...

Juventus-Inter - gli Highlights del match – VIDEO : Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO highlights Inter Juventus| Primo Juventus Inter della stagione, a Nanchino in International Champions Cup. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Inter – Juventus L'articolo Juventus-Inter, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Highlights Juventus-Tottenham 2-3 : rinascita Higuain - ma non basta. Sarri : “Dobbiamo migliorare” : Highlights JUVENTUS TOTTENHAM- La Juve impatta contro il Tottenham. Sconfitta per 3-2 dopo un euro gol di Kane nel finale di gara. Ottima prestazione di Higuain, il quale si candida ad una riconferma in bianconero. Il Pipita ha voglia di dimostrare ancora il suo valore ed è pronto a convincere Sarri e la dirigenza bianconera. […] L'articolo Highlights Juventus-Tottenham 2-3: rinascita Higuain, ma non basta. Sarri: “Dobbiamo ...