Governo | l’intervento di Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano Segui la diretta

Versiliana 2019 - che Governo sarà? Segui l'incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l'intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L'attualità politica è al centro del dibattito intitolato "Che governo sara?", con l'esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta

Governo - Conte accetta l'incarico : "Usciamo dall'incertezza politica". L'intervento integrale : "Il presidente della Repubblica, che ringrazio, mi ha conferito l'incarico di formare il Governo, che ho accettato con riserva; oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari". Lo dice il premier Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l'incarico al Quirinale. "Non sarà un Governo 'contro' ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello ...

Crisi di Governo - Di Maio al Colle. L'intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : "Se nelle prossime ore il Presidente della Repubblica dovesse decidere di dare l'incarico al presidente Conte, ci aspettiamo che il percorso di formazione del nuovo governo parta dalla creazione di un programma omogeneo e che metta al centro i cittadini e i problemi che vivono ogni giorno". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando alla stampa dopo le consultazioni al Quirinale. "Solo dopo aver ben definito ...

Crisi di Governo - Salvini al Quirinale. L'intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : "Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno". Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Crisi - Renzi a Salvini : "Ha fatto Governo con il 17% - non con il 51". Rivedi l'intervento integrale : "Lei ha fatto il governo con il 17% non con il 51%, ma questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. Prima lo ammettete e prima si può voltare pagina". Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso del suo intervento in Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. "Siamo felici che l'esperienza populista finisca, daremo il nostro contributo perché a pagare per la vostra Crisi non siano le famiglie e i consumatori" ha ...

Crisi di Governo - l'intervento integrale di Matteo Salvini in Senato : "Taglio parlamentari e voto" : La sfida di Salvini al M5s arriva nelle ultime battute del suo discorso: "Se volete completare il percorso di riforme intrapreso, noi ci siamo: tagliamo i parlamentari e poi tutti al voto. Altrimenti se volete andare al Governo con il Pd di Renzi, Lotti e Boschi, auguri". Nel giorno in cui al Senato Giuseppe Conte dichiara definita l'esperienza del Governo M5s-Lega e annuncia la volontà di rimettere il mandato nelle mani di Sergio Mattarella, ...

Crisi di Governo - l'intervento di Giuseppe Conte al Senato. Segui la diretta video dall'Aula : Giornata chiave per la Crisi di governo. Al via alle 15 le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. Dopo l'intervento del premier comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni