Finalmente Leclerc! La Ferrari vince in Belgio

(Di domenica 1 settembre 2019) Gioia, tristezza, emozione, sollievo. C'è di tutto nella prima vittoriain Formula 1 di Charles Leclerc, che ha conquistato il gran premio delsul circuito di Spa-Francorchamps. Un successo atteso da tempo (il primo stagionale per la Rossa che nonva da Austin 2018) e arrivato al termine di un fine settimana perfetto, nel quale il giovane pilota monegasco ha dimostrato fin dal venerdì di essere il più veloce, conquistando prima la pole position e poi la gara. La prima della sua carriera, la prima in, diventando così a 21 anni il più giovane vincitore di sempre per il Cavallino, il terzo più giovane di un gran premio dietro Verstappen e Vettel. Impossibile, però, gioire fino in fondo, perché il weekend di Spa verrà ricordato anche per quanto capitato nella giornata di sabato, con la mente e il cuore di tutti ...

