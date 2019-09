Conte | Sarà un progetto di ampia portata | Deadline a metà settimana

Conte : "Le cose stanno andando bene.<br> Sarà un progetto di ampia portata" : In queste giornate concitate e delicate per la formazione del nuovo esecutivo, il premier incaricato Giuseppe Conte si è preso una breve pausa per un intervento alla festa del Fatto Quotidiano che si chiuderà oggi al Parco La Versiliana a Marina di Pietrasanta.Conte, in collegamento da Palazzo Chigi prima del nuovo vertice con Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, ha fatto il punto della situazione:Le cose stanno andando bene. Sicuramente M5S e ...

Conte alla Festa del Fatto. L’intervista di Travaglio - Gomez - Padellaro. “Ci sarà un programma condiviso - sarà difficile distinguere se un provvedimento è targato Pd o M5s” : “Mi piacerebbe molto che l’Italia desse un contributo critico per adeguare il patto di stabilità al nuovo clima economico”. Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è intervenuto in esclusiva alla Festa del Fatto Quotidiano in Versiliana per i 10 anni del giornale e lo ha fatto per la prima volta in una sede non ufficiale da quando è iniziata la crisi di governo. Intervistato in collegamento dai direttori Antonio ...

Versiliana 2019 - che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e Bonafè. Alle 12.30 l’intervento del premier incaricato Conte : Ultima giornata della Festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta. L’attualità politica è al centro del dibattito intitolato “Che governo sara?“, con l’esponente Pd Simona Bonafè, il presidente della Commissione antimafia e senatore M5s Nicola Morra e il direttore del Fatto.it Peter Gomez. Segui la diretta L'articolo Versiliana 2019, che governo sarà? Segui l’incontro con Morra e ...

M5s - voto farsa su Rousseau : Giuseppe Conte vola al 60% tra gli attivisti - ecco perché non sarà citato il Pd : "Gli iscritti hanno la prima e l'ultima parola nel Movimento". Max Bugani, uomo forte dell'Associazione Rousseau e in rotta con Luigi Di Maio, lo dice senza mezzi termini: sarà la base a dire se il governo con il Pd si farà o se si tornerà alle elezioni. Ma sarà davvero così. In realtà, rivela il Co

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Conte accetta con riserva l’incarico di Mattarella : non sarà un governo “contro”. Subito i colloqui con i partiti : Il premier vede Fico, poi inConterà i gruppi parlamentari. Avrà tempo fino a lunedì per mettere a punto la squadra di ministri con M5S e Pd: «Dobbiamo recuperare il tempo perduto»

