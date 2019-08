La compagna di Francesco Zampaglione sull’arresto per rapina | “È ancora in carcere | è a

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 31 agosto 2019) "Nella vita a volte si perde l'equilibrio e si cade dove non si dovrebbe cadere": così ladirompe il silenzio sull'arresto del musicista, ex membro dei Tiromancino che aveva fondato insieme al fratello Federico nel 1989. Il minore degliè stato arrestato giovedì dopo unaad un istituto di credito romano: il musicista si è presentato in banca con una pistola finta ed è riuscito a farsi consegnare un borsone di banconote, per poi allontanarsi nella zona di Monteverde, dove è stato infine individuato ed arrestato grazie alla segnalazione di un uomo presente alla, che lo ha seguito e ha allertato le forze dell'ordine. A parlare, poco più di ventiquattr'ore dopo la diffusione della notizia sui quotidiani romani e poi sulla stampa nazionale, è laGioia che su Facebook - tramite l'account di- ha voluto ...

OptiMagazine : La compagna di #FrancescoZampaglione sull'arresto per rapina: 'È ancora in carcere, è a pezzi: aiutiamolo'… - CostantiniChia : RT @seanswarmarms: francesco chiofalo e compagna hanno deciso di candidarsi per gli oscar questa notte? - allnews24eu : 'Spaccio cocaina' a Rotondi, liberi 'Pippetto' e la compagna - AllNews24 - Rimessi in libertà – erano ai domicili… -