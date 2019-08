Incidenti montagna | 61enne muore cadendo durante un’escursione

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Un uomo di 61 anni è morto nella zona del rifugio Tre Pizzi, sopra Roncobello, nel Bergamasco. Pare che l’uomo si trovasse in zona per un’escursione quando è scivolato per diversi metri. Le cause ancora in fase di accertamento. Sul posto l’elicottero del 118 e il Soccorso alpino. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto a causa della caduta. L'articoloun’escursione Meteo Web.

zazoomblog : Incidenti in montagna: trovato senza vita un giovane escursionista in Val Sorda - #Incidenti #montagna: #trovato… - zazoomnews : Incidenti in montagna: trovato senza vita un giovane escursionista in Val Sorda - #Incidenti #montagna: #trovato… - Emiliano_Max : @MerryMust @Claudio83813695 @Agenzia_Ansa che ho imparato a dubitare sempre di quanto scrivono sugli incidenti in montagna -