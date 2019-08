F 1 | Gp del Belgio - Prima fila Ferrari | pole per Leclerc

F1 - Gp del Belgio : prima fila tutta Ferrari - pole di Leclerc :

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partirà dalla pole position nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps. Dopo un mese di pausa, la Formula 1 è ritornata questo fine settimana

VIDEO F1 - GP Belgio : le gare epiche di Spa - i momenti più belli della storia : Spa è sempre stata teatro di gare spettacolari e avvincenti, il difficilissimo e sempre affascinante circuito delle Ardenne è la perfetta cornice per delle gare automibilistiche e rappresenta un pezzo di storia della Formula Uno con Gran Premi vibranti, grandi sorpassi, duelli da brivido. Di seguito il VIDEO che propone alcuni dei momenti più belli di sempre andati in scena a Spa. VIDEO I momenti EPICI A SPA IN FORMULA 1: ...

Formula 1 - Gran Premio del Belgio : come vederlo in Tv e in Streaming : Tredicesimo appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle qualifiche, alla gara di domenica.

VIDEO F1 - GP Belgio 2019 : gli highlights delle prove libere di Spa : Il venerdì del Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2019 si chiude nel migliore dei modi per la Ferrari con Charles Leclerc che ha sbaragliato la concorrenza rifilando oltre sei decimi al compagno di squadra Sebastian Vettel e otto alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Red Bull hanno sofferto ancora di più con Max Verstappen a 1.2 secondi e Alexander Albon ad oltre 1.6. Tutto semplice per la scuderia di Maranello? Fino a che si ...

F.1 - GP del Belgio - Ferrari più veloce nel venerdì di Spa : Dopo il miglior tempo ottenuto questa mattina, la Ferrari ha dominato anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio. Questa volta, il giro più veloce è stato segnato da Charles Leclerc con 1:44.123: il monegasco, grazie anche a un gioco di scie, è riuscito a staccare di sei decimi il compagno di squadra Sebastian Vettel. Inseguono le due Mercedes, con Bottas ancora davanti a Hamilton, seppur di una manciata di ...

Max Verstappen F1 - GP Belgio 2019 : “Il feeling è buono ma sarà dura tenere il passo delle Ferrari” : Max Verstappen chiude il suo venerdì del Gran Premio del Belgio 2019 di Formula Uno con un distacco di 1.2 secondi nei confronti di Charles Leclerc, e una Red Bull che, come era previsto, soffre a livello di potenza sulla pista di Spa-Francorchamps nei confronti della Ferrari ma, secondo l’olandese, il bicchiere si può definire comunque mezzo pieno. “Penso che il feeling della mia RB15 su questo tracciato sia buono – sottolinea ...

VIDEO Kimi Raikkonen zoppica a Spa - stiramento alla gamba sinistra : correrà il GP del Belgio? : Kimi Raikkonen zoppica nel paddock di Spa dove nel weekend si disputa il GP del Belgio 2019, tradizionale tappa del Mondiale F1. Il finlandese si è infatti stirato un muscolo della gamba sinistra durante le vacanze estive praticando sport e dunque è molto affaticato, il pilota della Alfa Romeo si è messo al volante della sua monoposto ed è sceso regolarmente in pista nelle prove libere 1 del mattino ma la sua partecipazione alle qualifiche e ...

F1 - GP Belgio 2019 : programma - orari e tv delle qualifiche (31 agosto) : Al termine della consueta giornata riservata alle prove libere il Gran Premio del Belgio 2019 di F1, tredicesimo round stagionale del Mondiale in corso di svolgimento sul circuito di Spa si dirigerà verso il sabato che prevede la terza sessione di libere e poi il grande appuntamento delle qualifiche, che decideranno la griglia di partenza per domani. Le Ferrari sono attese assolute protagoniste per via dei lunghi rettilinei che esaltano le ...

VIDEO Sebastian Vettel e Charles Leclerc dominano le FP1 del GP del Belgio - Ferrari scatenate a Spa : la classifica dei tempi : Sebastian Vettel ha giganteggiato nelle prove libere 1 del GP del Belgio 2019 e ha fatto segnare il miglior tempo del venerdì mattina, giornata di rientro dalle vacanze per il Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di un paio di decimi a dimostrazione dell’ottimo rendimento delle Rosse sul tracciato di Spa che sembra essere particolarmente congeniale alle caratteristiche delle vetture di ...

L’impegno degli impianti frenanti al GP del Belgio 2019 : Dopo la pausa estiva riparte la F1 e come da tradizione i motori si riaccendono al Circuit de Spa-Francorchamps, sede dal 30 agosto al 1° settembre del GP Belgio, 13° appuntamento del Mondiale 2019.? Immersa nelle colline delle Ardenne, è unanimemente considerata la pista più completa del Campionato del Mondo per la combinazione di curve […] L'articolo L’impegno degli impianti frenanti al GP del Belgio 2019 sembra essere il primo su ...

VIDEO Lance Stroll perde il telaio della Racing Point mentre corre la FP1 del GP del Belgio : Incredibile quanto è successo a Lance Stroll durante le prove ibere 1 del GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul tracciato di Spa. Il pilota della Racing Point ha infatti perso parte del telaio: un pezzo consistente della zona sinistra della vettura si è infatti staccato a piena velocità. Il canadese è prontamente rientrato ai box e i meccanici si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema. Di seguito il VIDEO ...

F.1 - GP del Belgio - Libere 1 : Ferrari davanti a tutti : La Formula 1 è tornata in pista a Spa-Francorchamps per la seconda parte della stagione 2019. Nelle prime prove Libere del Gran Premio del Belgio, le due Ferrari si sono piazzate davanti a tutti, con Sebastian Vettel autore del miglior tempo. Il tedesco ha fermato il cronometro in 1:44.574, precedendo di due decimi il compagno di squadra Charles Leclerc. Seguono le due Red Bull, staccate però di un secondo, di Max Verstappen e del nuovo arrivo ...

VIDEO Ferrari con tante novità nel GP del Belgio - ala anteriore e posteriore a bassissimo carico : La Ferrari si è presentata con diverse novità al GP del Belgio 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa sullo storico tracciato di Spa. Le Rosse vanno a caccia della prima vittoria stagionale e il tracciato delle Ardenne sembra essere particolarmente congeniale alle Rosse che possono sfruttare al meglio tutta la loro velocità. Ala anteriore e ala posteriore sono a bassissimo carico, ci sono state delle modifiche sull’upper-flat rispetto ...