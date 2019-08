Fonte : forzazzurri

(Di sabato 31 agosto 2019)in casa Napoli:compie 31 anni, portiere del Napoli, oggi compie 31 anni. Nato il 31 31 agosto 1988 a Medellin in Colombia,è alla sua seconda stagione in azzurro. Tanti auguri da parte di tutta la redazione di ForzAzzurri.net e dei suoi lettori PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: FOTO Llorente é sbarcato a Fiumicino, le sue prime parole: “Speriamo di battere la Juventus” Ufficiale – Batosta per la Juventus, infortunio gravissimo per Chiellini Bucchioni: “Mendes ha dato la parola al Napoli, potrebbe succedere nelle ultime ore di calciomercato” NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli, precedenti, curiosità e statistiche sul big match allo Stadium Convocazioni Nazionale – Meret ed Insigne chiamati in azzurro da Roberto Mancini Marotta: “Dal punto di vista mediatico l’arrivo di CR7 alla Juventus è paragonabile a quello ...

FranckRibery : Buon compleanno @acffiorentina! ?? ???? ?? #ForzaViola #Fiorentina #QuestaÈFirenze #fr7 - Cioepanini : Gli anni passano, ma il sorriso adorabile è sempre lo stesso: buon compleanno @LiamPayne !!!???????? #HappyBirthdayLiam… - sscnapoli : ?? Buon compleanno a David Ospina ???? -