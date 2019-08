Addio a Valerie Harper | Rhoda in The Mary Tyler Moore Show

Fonte : blogo

(Di sabato 31 agosto 2019) Il mondo della televisione statunitense dà l'ad una delle sue star:, nota per il ruolo diin Theprima e nello spin-off con il nome del suo stesso personaggio poi, è morta ieri all'età di 80 anni, dopo aver combattuto per qualche anno contro alcuni tumori che le sono stati diagnosticati alla fine degli anni Duemila.Nata nel 1939, la sua carriera era iniziata come ballerina di Broadway, ma presto lainiziò a recitare anche in tv. Fu un suo lavoro sul piccolo schermo ad attirare l'attenzione di un agente di casting, che le chiese di fare il provino per The, sit-com andata in onda sulla Cbs dal 1970 al 1977 e che prende il nome dalla sua protagonista e diventato in breve tempo uno deglipiù popolari degli Stati Uniti.in Thepubblicato su ...

