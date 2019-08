Var ed esordio con gol di Lozano | le quote dei bookies per queste due eventualità

Video/ NoVara Juventus U23 - 2-0 - : highlights e gol. Buon esordio azzurro - Serie C - : Video Novara Juventus U23, 2-0,: gli highlights e i gol della partita, valida nella 1giornata del girone A del Campionato di Serie C.

Diretta Virtus Francavilla-NoVara C Coppa Italia - esordio al Giovanni Paolo II : Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Coppa Italia: allo stadio Giovanni Paolo II, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, la sfida Virtus Francavilla-Novara, match valido per il primo turno eliminatorio. Si affrontano due compagini che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C: la formazione pugliese di mister Bruno Trocini sono reduci da una stagione tutto sommato più che discreta. La Virtus Francavilla ...

Paganese - Varato il calendario : esordio con la Viterbese - derby con la Cavese alla quinta : Nel tardo pomeriggio di ieri, la Lega di Serie C ha ufficializzato il calendario delle gare per la prossima stagione calcistica 2019/2020: presso il Salone d'Onore del Coni, alla presenza dei dirigenti dei club iscritti in Serie C, nonché delle più alte cariche del mondo del calcio italiano, tra cui il presidente della Figc Gabriele Gravina, il vice presidente Aic Umberto Calcagno, il presidente Franco Carraro, nonché dello stesso numero uno del ...