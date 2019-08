Sui Samsung Galaxy S11 la memoria interna non sarà un problema | previsti tagli fino ad un

Tutto apparecchiato per Android Q Sui Samsung Galaxy S10 : tempistica probabile ad oggi : Scontato il rilascio di un aggiornamento come Android Q sui Samsung Galaxy S10 nei prossimi mesi. Se coi suoi predecessori qualche dubbio è lecito, considerando quanto avverrà con alcuni brand competitor, di sicuro con il top di gamma 2019 il discorso è differente. La grande incertezza riguarda piuttosto i tempi necessari per il colosso coreano affinché si possa fare questo step. Dopo aver analizzato le prospettive per il Samsung Galaxy S9, ...

Anche in Italia N960FXXU3CSG5 di agosto Sui Samsung Galaxy Note 9 no brand : Ci è voluta una settimana affinché i Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia ricevessero l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, quello di cui vi avevamo parlato lo scorso 10 agosto relativamente alle distribuzioni localizzate in altri Paesi europei, tra cui Polonia, Francia, Svizzeria, Paesi Bassi, Grecia, Romania e Bulgaria. La serie firmware è sempre la stessa, vale a dire l'N960FXXU3CSG5, basata su Android 9.0 Pie e dal peso ...

La patch del mese Sui Samsung Galaxy S10 : XXS3ASH1 di agosto 2019 : Proprio come già successo ai Samsung Galaxy S9, Note 9 e Note 8, ecco arrivare anche a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e il nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, pronta a fare capolino a ridosso degli attuali top di gamma, solo di recente affiancati dai nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. La distribuzione sembra essere partita nel Vecchio Continente, con le prime segnalazioni arrivate anche nel ...

Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto : fotocamera ancora migliorata : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019 raggiunge anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, esattamente come già successo con i Galaxy Note 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si tratta ancora del rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ...

Samsung ha realizzato tre info-grafiche per velocizzare la sedimentazione delle informazioni e dare risalto ai punti di forza del nuovo progetto

Le ultime suggeriscono un prezzo di partenza europeo leggermente più basso per Samsung Galaxy Note 10, che potrebbe essere commercializzato quasi ovunque con SoC Exynos 9825. Intanto spuntano alcuni render delle presunte cover ufficiali e di altri accessori.

GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen.

Ottimi i riscontri Sui Samsung Galaxy S8 con problemi burn-in : promosso “Samsung Ora” : Bisogna analizzare bene in questo periodo i riscontri giunti direttamente dai possessori di un Samsung Galaxy S8 che hanno riscontrato problemi burn-in. Si tratta di un'anomalia assai diffusa anche in Italia, come avrete avuto modo di percepire qualche mese fa attraverso un nostro articolo a tema. In tanti di recente si sono chiesti come sarebbero potute cambiare le cose grazie alla discesa in campo di una novità importante sul fronte ...

Le Watch face lanciate su Samsung Galaxy Watch Active sono ora disponibili al download anche per Galaxy Watch, Gear S3 e Gear Sport.

Nelle scorse ore è stato rilasciato l'aggiornamento di luglio per i Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy A8 (2018), Galaxy J7 Pro e Galaxy J3 (2017)

Le immagini sui Samsung Galaxy Note 10 che ci arrivano oggi dunque aggiungono l'ennesimo tassello ad un puzzle che sembra quasi completo

Sui Samsung Galaxy Note 10 sono attesi due obiettivi a tempo di volo (ToF), uno sul fronte ed uno sul retro dello smartphone