San Giuseppe dei Falegnami | inaugurato nuovo tetto a un anno dal crollo

San Giuseppe dei Falegnami un anno dopo : venerdì al via cantiere con benedizione : Roma – Il 30 agosto 2019 ricorre un anno dal crollo della copertura di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano. In questi dodici mesi, l’Ufficio edilizia di culto e beni culturali del Vicariato di Roma ha coordinato i lavori di restauro della chiesa per restituire questo prezioso luogo di culto alla citta’. I risultati fin qui ottenuti saranno condivisi nella giornata di venerdi’ attraverso una straordinaria apertura ...

Giuseppe Conte - sfogo con i suoi : "Matteo Salvini in un delirio di onnipotenza". Strappo inSanabile : Non è ancora chiaro cosa dirà Giuseppe Conte nel suo discorso il 20 agosto in Senato, non si sa se attaccherà Matteo Salvini e dirà tutta la sua verità. La sensazione è che a Palazzo Chigi, rivela il Corriere della Sera in un retroscena, le "comunicazioni" saranno scritte nelle prossime ore, quando

Jazz e solidarietà a San Giuseppe U Timpuni a Modica : Jazz e solidarietà a San Giuseppe U Timpuni a Modica. Il 19 agosto in concerto il duo Rosario Giuliani e Seby Burgio all’Anfiteatro

Vittoria SchiSano - la carriera dell’attrice che prima si chiamava Giuseppe : La prima copertina dedicata ad una coniglietta transgender della rivista maschile per eccellenza ha il volto di Vittoria Schisano. L’attrice racconta la sua storia sul numero di febbraio del 2016: “Posare su Playboy, il maschile che da sempre celebra la bellezza femminile e sul quale hanno posato tutte le donne più belle del pianeta, per me è un grandissimo onore, da sempre il mio sogno. Trovarsi in copertina oggi, dopo essere riuscita a ...

Festa per Giuseppe - il recordman delle donazioni di Sangue : "Ora però devo smettere" : Un traguardo di rilievo quello raggiunto da Giuseppe Prestifilippo, 68 anni: è stato celebrato a Villa Sofia a Palermo

A Matteo Salvini “interesSano meno di zero” le parole di Giuseppe Conte : "Mi interessano meno di zero": così Matteo Salvini commenta le parole di Giuseppe Conte, ieri in Senato per riferire davanti al Parlamento sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. "Ha detto quello che ho sempre detto anche io. Non ho mai preso un rublo, vado all'estero per fare politica", ha aggiunto, sottolineando che "finché può fare le cose sta al governo".Continua a leggere

AlesSandra Madonna : Giuseppe Varriale condannato a 8 anni : Marco Della Corte Alessandra Madonna, giovane ragazza con la passione per la danza, venne uccisa la notte tra il 7 e l'8 settembre 2017 a Mugnano di Napoli Giuseppe Varriale (29), ex fidanzato della ballerina Alessandra Madonna (24 al momento della morte), è stato condannato a 8 anni e due mesi di reclusione per omicidio preterintenzionale. Durante la lettura della sentenza, erano presenti i genitori della vittima. La madre di ...