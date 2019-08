Concorsi Corte Suprema di Cassazione | Parlamento Europeo e Mef | cv entro settembre

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Al momento ladi, ile il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno divulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti profili altamente preparati come i laureati in giurisprudenza, gli uscieri parlamentari e i dirigenti, da immettere nei propri organismi situati sul territorio italiano. Bandi di Concorso aÈ in corso una selezione per 60 tirocini formativi tramite le sezioni civili e penali delladi. Il tirocinio ha un decorso complessivo di diciotto mesi e va dal mese di ottobre 2019 ad aprile 2021. I titoli universitari e i requisiti di partecipazione sono i seguenti: laurea in giurisprudenza; aver conseguito una media minima di 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale ...

Strada_nove : ?? Sei laureato in Giurisprudenza o in Scienze Politiche? ?? La Corte di giustizia dell'Unione europea offre un nume… - assovighenzi : 28/08/2019 - Utilizzo graduatorie dei concorsi - Corte dei conti Sardegna deliberazione n.36/2019 e commenti - 81Cono : Bando per 159 unità da inserire presso Giustizia amministrativa, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato -