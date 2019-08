Sbarcati i bambini della ong Mare Jonio A bordo restano 34 migranti

Mare Jonio - Sbarcati 64 tra donne - bambini e malati : “Ma nave fuori da nostre acque”. Mediterranea : “Manca acqua - rotti dissalatori” : donne , bambini e malati possono sbarcare. Per gli altri resta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Il Viminale dà l’ok allo sbarco dalla nave Mare Jonio , della ong Mediterranea Saving Human. “Come sempre fatto in passato, potranno scendere donne , bambini e malati . Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che pre-ordinatamente provoca lo stato di necessità a bordo ...

Donne e bambini Sbarcati dalla Mare Jonio - restano a bordo in 34 : sbarcati da Mare Jonio i soggetti più vulnerabili: Donne incinte, mamme con bambini, minori non accompagnati. "Siamo felici sollevati per loro e grati agli uomini - dice la ong Mediterranea Saving Humans - della Guardia Costiera e ai medici del personale sanitario che hanno effettuato il trasbordo in condizioni meteo marine avverse, come segnaliamo da stamattina". Rimangono a bordo 34 persone, tra cui Donne sole, uomini in condizioni ...