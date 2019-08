LIVE Wolverhampton-Torino 2-1 | Europa League in DIRETTA | servono due gol per i granata

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77′ Si scalda Cutrone dalla panchina. 76′ Ancora Traore supera Berenguer e va al cross, blocca Sirigu. 74′ Traore salta un paio d’avversari e riceve gli applausi del pubblico. 72′ Entra Meite al posto di Rincon per il. 70′ Fallo su Diego Jota che resta sdraiato sul campo di gioco. 69′ Entra Berenguer al posto di Ola Aina per il. 68′ Traorè strappa gli applausi per un gioco di gambe su Baselli. 66′ Cambi di fascia per ilcercando di trovare l’uomo libero per il cross, ma i passaggi sono imprecisi. 64′ Ilcerca di riprenderla ancora una volta, cercando nella profondità i suoi attaccanti. 62′ Giallo per Bremer per fallo a centrocampo sempre su Jota. 61′ Partita che ora viaggi su ritmi alti con Diego Jota sempre pericoloso. 59′ ...

