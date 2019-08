Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il Corriere dello Sport ha intervistato uno dei massimi esperti italiani di diritto sportivo. l’avvocato, sul casoe sulla possibilità che il calciatore facciaperall’Inter. «Diritti e doveri di società e calciatori sono sanciti dall’accordo collettivo che impone al calciatore di rendere al 100% delle proprie possibilità in favore del club che lo paga mentre quest’ultimo è tenuto a gestire l’atleta, riconoscendogli il medesimo trattamento riservato a tutti i calciatori professionisti della rosa della prima squadra» Secondo l’avvocato non esistono casi uguali o simili a quello died è quindi impossibilese il calciatoreunaperl’Inter «L’articolo 15 del regolamento Fifa dispone che un professionista affermato che, in una determinata stagione, abbia disputato meno del 10% delle ...

napolista : #Grassani : 'difficile prevedere se #Icardi vincerebbe una causa per mobbing contro l'#Inter' - ilNapolista -