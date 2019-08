Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019)è un gioco per dispositivi mobili realizzato dallo studio asiatico Sina Games, e ora si trova sotto i riflettori a causa di unapartita niente meno che dastessa.Il gioco, un free to play per dispositivi mobili, sarebbe infatti unadiof. Ladirisale al 16 agosto, per cui Sina Games andrà in tribunale in quanto il suo plagio avrebbe gravemente danneggiatoe la sua immagine. L'accusa è quella di averto la serie, inclusi gli asset diof, tra cui anche tracce audio, veicoli, creature, animali, oggetti.Anche i nomi sono stati riutilizzati senza neanche troppe variazioni, il tutto in maniera completamente abusiva. Inutile dire che anche l'icona dell'app richiama in maniera un po' troppo evidente Word of.Leggi altro...

Eurogamer_it : Glorious Saga è una copia World of Warcraft, arriva la denuncia di Blizzard #WoW - InstantGamingIT : Blizzard denuncia una compagnia di videogame cinese per un plagio di Warcraft -