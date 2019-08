Ferrari | “Non molliamo | non è nel nostro stile”

Simona Ventura - Paola Ferrari disapprova il suo ritorno? “Non capisco” : Paola Ferrari contro il ritorno di Simona Ventura al calcio? Lo sfogo È pronta a tornare al suo primo amore per il calcio e lo farà proprio sul secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo che per anni l’ha ospitata: Simona Ventura sarà la padrona di casa de La Domenica Ventura. Si tratta di un programma di calcio, targato RaiSport, che accompagnerà i risultati sui campi con i commenti degli opinionisti in studio. SuperSimo andrà ...

Fischiano le orecchie di Diletta Leotta - feroci critiche da parte di Paola Ferrari : “non parlo di donne che…” : La conduttrice della Domenica Sportiva si è soffermata sulle proprie colleghe, lanciando feroci critiche all’indirizzo di Diletta Leotta Manca poco ormai e il ritorno di Paola Ferrari alla Domenica Sportiva sarà realtà, tra qualche giorno infatti la nota giornalista Rai riprenderà la conduzione del noto programma calcistico, in concomitanza con l’inizio della Serie A. In occasione di questo gradito ritorno, la rivista ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel non si nasconde : “non ho fatto un gran lavoro. Abbiamo delle lacune ma…” : Sebastian Vettel fa mea culpa per i cattivi risultati ottenuti nella prima parte di stagione della Ferrari: il pilota tedesco ammette le sue colpe e sottolinea alcune lacune della monoposto “Abbiamo delle lacune, ma è anche colpa mia“, è questa la sintesi del pensiero di Sebastian Vettel sulla prima parte della stagione Ferrari. Il pilota tedesco, dopo i segnali positivi della seconda parte della passata stagione, era ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Non siamo ancora a livello a cui vorremmo essere con la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto a raccogliere la sfida del GP d’Ungheria, dodicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato magiaro la Ferrari va a caccia del suo primo successo stagionale e il tedesco, impostosi con la Rossa nel 2015 e nel 2017, vorrebbe realizzare il suo tris con i colori del Cavallino Rampante. Non sarà facile. Le Mercedes, sul layout ungherese, sembrano essere favorite e nello stesso la Red Bull è in grande crescita, ...

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...