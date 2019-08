Cancro | l’assenza di gravità uccide i tumori | dallo spazio speranze per una cura

Le cellule tumorali vengono uccise dall’assenza di gravità : dallo Spazio arriva la nuova frontiera per la cura del Cancro : L’assenza della forza di gravità uccide le cellule tumorali. . A questa importante conclusione è arrivato un team di ricercatori australiani che ora utilizzerà le missioni spaziali come laboratorio per capire i meccanismi che inducono la morte di queste cellule, per studiare nuove cure o migliorare l’efficacia di quelle già esistenti. Joshua Chou dell’Università di Tecnologia di Sydney e il suo assistente Anthony Kirollos ...