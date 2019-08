Un misterioso aereo spaziale dell’aeronautica Usa sta girando sopra le nostre teste da

Fonte : wired

(Di mercoledì 28 agosto 2019) (foto: Us Air Force) Si chiama X-37B ed è un(o spazioplano), senza pilota e a energia solare, della United States Air Force che sta orbitando attorno alla Terra da ben 720 giorni. Battendo così il (proprio) record di 717 giorni, 20 ore e 42 minuti di volo della precedente missione Orbital Test Vehicle 4 (Otv-4). Tuttavia lo scopo di questo velivolo è ancora avvolto nel mistero: infatti, dal giorno del lancio, avvenuto il 7 settembre 2017 dalla piattaforma 39A con un razzo Falcon 9 di SpaceX, fino a oggi non si sa quasi nulla su cosa abbiamo fatto in questi due anni di volo. Abbiamo, infatti, davvero poche informazioni sul suo conto: sappiamo, per esempio, che X-37B, messo a punto dalla Boeing, assomiglia a una versione più piccola (8 metri di lunghezza e 3 metri di altezza) degli Shuttle della Nasa. Ed è ormai giunto alla sua quinta missione, la Otv- 5. Ricordiamo, ...

