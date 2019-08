Traffico Roma del 28-08-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 28-08-2019 ore 08 : 30 : RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO, ORA CODE PER Traffico DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. CI SPOSTIAMO SULL’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVAIMO I PRIMI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI ANAGNINA E APPIA. IN CITTA’ IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, POSSIBILI I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI . PER ...

Traffico Roma del 27-08-2019 ore 20 : 00 : VICINO LA STAZIONE TERMINI POTREBBE PROVOCARE DISAGI UN INCIDENTE TRA VIA AMENDOLA E VIA MASSIMO D’AZEGLIO. ALTRO INCIDENTE VICINO FIDENE. INCIDENTE IN VIA MONTE GIBERTO NEI PRESSI DELLA RAMPA PER IL VIADOTTO SARAGAT. IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA, PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVORI. RIPERCUSSIONI NELLE DUE DIREZIONI CON RALLENTAMENTI E CODE. PER Traffico CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE TRA LA PONTINA, ...

Traffico Roma del 27-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico nel complesso scorrevole sulle strade della capitale, possibili disagi in via arrigo benedetti per un incendio in prossimità di via galla placida . fino MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI chiusura notturna DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE sino A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E CORSO D’ITALIA PER LAVORI DI ...

Traffico Roma del 27-08-2019 ore 17 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI un incendio; INCENDIO AVVENUTO VICINO AL TRATTO URBANO NEI PRESSI DI VIA GALLA PLACIDIA. LE RIPERCUSSIONI RIGUARDANO LA CORSIA VERSO LA TANGENZIALE: SI PROCEDE IN CODA DA VIA FIORENTINI ALL’USCITA DI PORTONACCIO. IN ZONA LA RUSTICA INCIDENTE IN VIA NAIDE. POSSIBILI DISAGI. INCIDENTE SUL VIALE TOGLIATTI ALTEZZA VIALE DEI RomaNISTI; TRATTO DI TOGLIATTI TRA LA CASILINA E LA ...

Traffico Roma del 27-08-2019 ore 15 : 30 : VICINO SAN PIETRO RIAPERTO IL SOTTOVIA LATERALE CHE DA PIAZZA DELLA ROVERE PORTA IN VIA GREGORIO VII, CHIUSO IN PRECEDENZA PER ALLAGAMENTI; SI TRATTA DEL TUNNEL TRA LA GALLERIA PASA E LA RAMPA VERSO IL GIANICOLO. PERCORRIBILE ANCHE IL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE TRA CASTEL SANT’ANGELO E TRASTEVERE. MENTRE TRA PONTE MILVIO E LA TANGENZIALE PROSEGUONO I DISAGI PER CHI TRANSITA IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA TANGENZIALE, ...

Traffico Roma del 27-08-2019 ore 13 : 30 : DISAGI PER LAVORI IN VIALE DI TOR DI QUINTO. LAVORI TRA CORSO FRANCIA E LA TANGENZIALE. RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SIA PROVENENDO DA PONTE MILVIO SIA DALLA TANGENZIALE. VICINO SAN PIETRO LAVORI IN CORSO AL SOTTOVIA DEL LUNGOTEVERE, CHIUSO AL MOMENTO AL Traffico. CHI PROVIENE DA CASTEL SANT’ANGELO E DA PIAZZA ADRIANA è DEVIATO SULLA RAMPA LATERALE, VERSO IL SANTO SPIRITO, IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA ROVERE E DEL ...