Secondo Ubisoft il modello di business di Steam non è realistico

Secondo Ubisoft questo è "il momento giusto per creare nuovi generi e nuove IP" : In un'intervista con MCV, il direttore esecutivo di Ubisoft EMEA, Alain Corre, ha dichiarato che il publisher è fortemente interessato alle nuove tecnologie per le nuove piattaforme e alla creazione di nuovi franchise.Vivendi, il colosso francese attivo nel campo dei media e delle comunicazioni, ha venduto le sue quote dell'editore all'inizio di quest'anno. In risposta, Corre ha affermato che la società ha ora l'indipendenza per cui si è battuta ...

Secondo Ubisoft il porting dei giochi su Stadia non avrà un costo elevato : Durante il recente report finanziario, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha commentato il porting di giochi su Google Stadia e quanto costerà realizzarli."Il costo extra per il porting, per assicurarsi che i giochi funzionino bene su Stadia, non è così alto", ha detto Guillemot. I porting "fanno parte dei nostri programmi e abbiamo un buon rapporto con Stadia per assicurarci che siano redditizi per noi".Ubisoft, nel suo report, ha dichiarato ...