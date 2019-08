Nancy Brilli fuori dalla Rai | ‘Sono 17 anni che non mi chiamano più’

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 28 agosto 2019) “Il mio ultimo lavoro in Rai risale a 17fa. Parliamo di Commesse, una serie di successo. Da allora, niente più. Eppure nei loro show continuano a invitarmi”, parola di. La popolare attrice romana, oggi 55enne, dopo alcuni post a tema lanciati su Instagram, ha deciso di tornare a parlare del suo difficile rapporto con l’azienda di Stato, per cui non interpreta più fiction da quasi vent’. Lanon teme ripercussioni: “Più che non chiamarmi, come stanno già facendo, cos’altro può accadermi?“, confida. “Quando ho provato ad approfondire la questione mi è stato detto che non c’erano ruoli per me” ha aggiunto poi l’attrice. Dal punto di vista sentimentale, invece,dice di essere single per scelta dopo la fine del suo ultimo amore: “Gli uomini sono un capitolo chiuso”. LEGGI ANCHE: ...

CronacaSocial : Nancy Brilli shock: 'In #Rai non mi vogliono'. Ecco cos'ha affermato l'attrice. LEGGI? - Notiziedi_it : Nancy Brilli contro la Rai: “In castigo da 17 anni. Commesse la mia ultima fiction” - GermanaZap : Nancy Brilli shock: 'In #Rai non mi vogliono' -