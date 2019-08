Inter | colpo Sanchez | Ausilio conferma tutto | occhio alla cifre dell’affare

Inter - che colpo per Conte : è fatta. 2 addii. E Icardi... : Segui su affaritaliani.it

Mercato Inter : Biraghi e Sanchez sarebbero vicinissimi - Vidal possibile colpo last minute : Tre acquisti in sei giorni per il Mercato dell’Inter. Inizia l’ultimo sprint delle trattative, che chiuderanno il 2 settembre, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato. Antonio Conte, dopo l’ottimo esordio di ieri, ha bisogno di alcune pedine per migliorare la sua rosa e dare l’assalto alla Juventus. Sono ore caldissime sui fronti Sanchez e Biraghi che sistemerebbero attacco e fascia sinistra. Concluse queste due operazioni si andrà ...

Inter - l’allenamento è in… notturna : colpo di scena su Icardi : Si avvicina l’inizio della stagione in Serie A, sabato al via il campionato italiano, una protagonista si candida ad essere l’Inter di Antonio Conte in campo lunedì nel posticipo contro il Lecce. Seduta in notturna per la squadra, l’Inter ha lavorato con esercizi atletici e tattici per poi concludere con una partitella, ha svolto l’allenamento anche Icardi che però ha saltato la parte tattica, nella lista dei ...

Calciomercato Serie B e C : colpo Juve Stabia - l’Empoli prende un baby dall’Inter - cessione Catania : Si muovono le società di Serie A e B. Ecco alcune ufficialità. S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore KARAMOKO CISSE, classe ’88, che arriva dalla F. C. Hellas Verona, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’ attaccante guineano, dopo la trafila nel settore giovanile dell’ Atalanta B.C., con la quale ha esordito in Serie A nel 2006, ha ...

Inter - senti Di Natale : “Sanchez colpo scudetto. Juve favorita - ma vedo un campionato più equilibrato” : Antonio (Totò) Di Natale ha rilasciato un’Intervista a “La Gazzetta dello Sport” parlando del suo ex compagno all’Udinese Alexis Sanchez, in procinto di trasferirsi all’Inter. «Sanchez all’Inter sarebbe un colpo straordinario. Già la scelta di Conte come allenatore era stato un chiaro segnale dell’ambizione della società. E il mercato che sta facendo Marotta dimostra che questa Inter si è avvicinata molto alla ...

Gazzetta : Colpo gobbo dell’Inter che prova a soffiare Chiesa alla Juve : Commisso non vuole venderlo adesso e la Juve non ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambetto alla Juve e prova a soffiarle Chiesa. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Che Chiesa sia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la ...

Muore dopo Intervento per dimagrire. Ipotesi omicidio colposo : Rosa Scognamiglio Un uomo di quarantacinque anni è morto dopo essersi sottoposto ad un intervento di bendaggio gastrico presso il policlinico di Messina. Tre medici dell'equipe esecutrice dell'operazione sono indagati per Ipotesi omicidio colposo Muore dopo intervento per dimagrire, indagati tre medici del policlinico di Messina con l'Ipotesi di omicidio colposo. Si è spezzata tragicamente la vita di Gianluca Crisafulli, un 45enne di ...

Calciomercato Inter News / 'Kinkoue è un bel colpo! Su Dzeko...' - Ultime Notizie - : Calciomercato Inter News: dall'arrivo di Kinkoue all'addio di Nainggolan, per Lukaku ormai sembrano esserci poche chances, Ultime Notizie,.

Calciomercato - le ultime : bomba dalla Francia sul Milan - è fatta per Rafael Leao! Colpo in prospettiva dell’Inter : ultime ore caldissime nelle ultime, importanti novità di Calciomercato. La bomba sul Milan arriva dalla Francia, secondo quanto riportato da Rmc Sport, i rossoneri avrebbero chiuso l’acquisto di Rafael Leao, attaccante classe 1999 del Lilla, operazione da 35 milioni di euro e portata avanti da Mendes, il Lilla prenderebbe dal Milan il giovane difensore 19enne Tiago Djalo. Il calciatore era nel mirino anche del Napoli, adesso i ...

Inter - obiettivo Rakitic : sarebbe il grande colpo a centrocampo : L'Inter si sta muovendo sul mercato e vuole completare la rosa al meglio seguendo le richieste del tecnico Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea in conferenza stampa ha dichiarato che c'è ancora tanto da fare, sia in entrata che in uscita. La necessità riguarda l'arrivo di due attaccanti, poi i dirigenti penseranno a sfoltire la rosa per chiudere la sessione estiva di calciomercato con un ultimo colpo a centrocampo. Infatti si punta ad un ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande colpo per completare la squadra di Conte : L'Inter è sicuramente una grande protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno già messo a segno quattro colpi fino a questo momento e sembrano vicini anche agli acquisti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku per completare il reparto avanzato. Una volta chiuse anche queste due operazioni la società nerazzurra si concentrerà esclusivamente sulle cessioni, visto che c'è la necessità di sfoltire una rosa. Una volta successo ...

Calciomercato Milan : Pastore non Interesserebbe - Schar possibile colpo per la difesa : Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma ha tentato di inserire il centrocampista argentino Javier Pastore in uno scambio più conguaglio economico per l'attaccante rossonero Jesus Suso. Lo spagnolo, che quest'anno è considerato tra i "sacrificabili" della lista rossonera, è molto vicino a lasciare i rossoneri e la Roma aveva intenzione di offrire l'ex centrocampista del PSG Pastore per cercare di ottenere un accordo. Tuttavia, come ...

Barella all’Inter - Tardelli : “è un grande colpo” : L’Inter ha piazzato il colpo Barella, si tratta di un innesto fondamentale per il centrocampo di Antonio Conte, è dello stesso avviso anche Marco Tardelli che benedice l’arrivo dell’ormai ex Cagliari in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Barella è un astro nascente del nostro campionato, uno dei giovani più forti a livello europeo. È cresciuto molto nelle ultime stagioni, dimostrando di ...

Inter - ecco il colpo Barella : affondo decisivo con il Cagliari - beffata la Roma. Le cifre dell'affarone : È arrivata l'accelerazione decisiva dell'Inter per Nicolò Barella. Il centrocampista del Cagliari è ormai a un passo dai nerazzurri: dopo le dichiarazioni del presidente Tommaso Giulini, che la settimana scorsa invitava la società milanese a un rilancio ventilando un accordo trovato con la Roma, i n