Hideo Kojima in persona ha doppiato un personaggio di Control

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Chesia un artista d'eccezione lo sapevamo tutti, ma non probabilmente non tutti sanno che il celebre game designer si presta anche all'arte del doppiaggio.In particolare, dovete sapere cheha prestato la sua voce al doppiaggio giapponese di unaggio che abbiamo modo di incontrare in una delle missioni di gioco in: si tratta del Dr. Yoshimi Tokui. Non solosi è prestato al doppiaggio del gioco, possiamo infatti trovare anche il capo marketing diProductions, Aki Saito.Se gli spoiler non vi spaventano e volete vedere subito la sequenza di doppiaggio in questione, vi riportiamo di seguito il filmato con il dialogo di gioco:Leggi altro...

