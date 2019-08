Entra in un supermercato per una rapina ma poi accade qualcosa di assurdo

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Un uomo èto in unper mettere a punto una. E così, a volto coperto e armato di una pistola èto nele ha intimato ai cassieri di consegnargli il danaro. Poi, ordinando a tutti i presenti di rimanere fermi, si è avvicinato alla cassa, ha preso uno dei registratore ed è scappato. Non si è accorto, però, che aveva lasciato il cassettino metallico che si trova sotto il registratore e che contiene i soldi. Così è fuggito convinto di averto il negozio e di avere con se il bottino ma così non era . E’ fuggito praticamente a mani vuote. Questa vicenda è accaduta in undi Cagliari. Quando iltore si sarà accorto di non avere preso neppure un euro ma di aver rischiato la sua libertà si sarà sentito sicuramente di rabbia.

