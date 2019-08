Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma – Nelle ultime ore i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno portato a termine alcune attivita’ antidroga che hanno permesso di arrestare altri 3 pusher. Nel pomeriggio di ieri, al termine di una attivita’ di osservazione, in una nota ‘piazza di spaccio’ di via dell’Archeologia, i militari hanno arrestato due pusher, un 21enne romeno e un 25enne romano, notati aggirarsi con fare sospetto. A seguito del controllo sono stati trovati in possesso di 30 dosi di eroina e 7 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi e della somma contante di 490 euro, ritenuti provento dell’illecita attivita’. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati. In serata invece, un 20enne romano, con precedenti penali ...

Meta_Magazine : In manette 3 spacciatori a Tor Bella Monaca - romadailynews : Controlli Tor Bella Monaca: in manette 3 spacciatori: Roma – Nelle ultime ore i Carabinieri… - TG24info : Roma - Controlli a Tor Bella Monaca - #TG24.info - -