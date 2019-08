Bimbi assumono farmaco contaminato e sviluppano la “sindrome del lupo mannaro”

Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Contraggono la cosiddetta “sindrome delmannaro” dopo aver assunto medicine contaminate in Spagna. Sedici bambini hanno assunto omeprazolo, un principio attivo usato per curare il reflusso acido e l’indigestione, ma delle pasticche erano state contaminate così da far contrarre ai piccoli l’ipertricosi, una malattia che porta a una crescita smisurata dei peli in tutto il corpo. La partita di medicinali sarebbe stata contaminata con minoxidil, un composto chimico utilizzato per contrastare l’alopecia e che stimola, di conseguenza, la crescita di peluria. L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS) ha ordinato il ritiro di diversi lotti della Farma-Química Sur SL, società farmaceutica produttrice. Secondo la stmpa spagnola, dopo la diagnosi, ai bambini è stato subito sospeso ile pare che ci sia stata una diminuzione dalla ...

