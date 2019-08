Uomini e Donne | accuse choc a Gemma Galgani | “Anche Maria De Filippi lo sa”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2019), manca pochissimo. La nuova stagione del seguitissimo dating show diDetornerà in onda, ovviamente sempre su Canale 5 e sempre dalle ore 14,45, lunedì 16 settembre. Da quando il programma è andato in pausa, i rumor sui protagonisti che rivedremo in studio e i possibili nuovi tronisti non si sono arrestati per tutta l’estate. Le prime registrazioni del Trono Classico e del Trono Over si terranno proprio in questi giorni e ora, a sorpresa, è arrivato un annuncio ufficiale: il nome della prima tronista. È stata la stessa produzione dia renderlo noto con tanto di video del provino girato, come si legge in fondo al filmato, a luglio scorso. E no, a dispetto degli ultimi rumor non è un volto legato alla trasmissione, dunque si tratta una ragazza sconosciuta al pubblico di. Si chiama Giulia, è di Roma e ha 27 anni. E infatti dal video del ...

trash_italiano : Non capisco perché dopo Temptation e Temptation Vip, non abbiano ancora fatto Temptation Fitvia: tre tronisti appen… - DavidSassoli : Aver cura del pianeta è aver cura delle donne, degli uomini e di ogni specie che lo abita. Di fronte ai disastri in… - MSF_ITALIA : 'Il clima a bordo è sempre più teso. Uomini, donne e bambini continuano a vivere in uno spazio ristretto e stanno p… -