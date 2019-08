Turkish Airlines è partner ufficiale di Inter Campus Libano

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019), la compagnia aerea che vola verso più Paesi al mondo, è Travel Prouddi, il progetto di F.C.nazionale che, attraverso il calcio, promuove lo sviluppo sociale in aree in via di sviluppo. Dal 1997realizzaventi sociali e di cooperazione, flessibili e a lungo termine in diversi Paesi nel mondo. Promuove l’uguaglianza sociale, razziale, religiosa, con particolare attenzione ai Diritti dell’Infanzia. Attraverso la formazione di istruttori locali,utilizza l’attività di calcio come strumento educativo per restituire a bambine e bambini bisognosi, di età compresa tra i 6 e i 13 anni, il diritto al gioco., grazie al suo hub di Istanbul che collega Oriente e Occidente, è in prima linea per contribuire a connettere popoli e tradizioni, in particolare promuovendo attività e manifestazioni ...

AIGOtweets : La compagnia aerea @TurkishAirlines è #partner ufficiale di Inter Campus Libano: - Freedomtripita1 : Turkish Airlines continua a espandere il proprio network di voli. La compagnia di bandiera turca ha lanciato nuovi… -