Serie A | avvio con record | 26 140 spettatori in media a partita

(Di martedì 27 agosto 2019) La nuova stagione diA parte con undi presenze allo stadio. Sono stati 26.140 glimedi a. Una cifra che non è mai stata raggiunta da quando è stato introdotto il format a 20 squadre, nella stagione 2004-05. Una soglia tra l’altro mai raggiunta, negli ultimi dieci anni, in alcunagiocata nel mese di agosto. Lapiù seguita allo stadio, questo weekend, è stata Inter-Lecce. A San Siro sono accorsi in 64.188. A seguire, Roma-Genoa, con 38.779 presenti e Fiorentina-Napoli: al Franchi erano presenti 33-614. Ad influire sulhanno influito due fattori. Innanzitutto l’arrivo di tanti fuoriclasse nel campionato italiano, ma anche l’inizio del campionato una settimana dopo rispetto alle ultime due stagioni. I tifosi hanno così avuto modo di tornare dalle vacanze. Negli ultimi due anni, alla prima giornata di ...

