Luciano Moggi | le prime pagelle della Serie A | Occhio a quei due | i bomber in

Luciano Moggi ironico sul Var - poi un commento su Sarri e Juve-Napoli : “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries ...

Luciano Moggi - le pagelle a Juventus e Napoli : "Cosa stanno sbagliando sul mercato" : La stagione calcistica 2019/20 parte con le squadre senza un' identità precisa, visto che il mercato chiuderà il 2 settembre. Seguendo una certa logica, legata a quanto fatto fino ad oggi dalle società, cercheremo di intravedere quali potranno essere gli esiti di questo torneo che si annuncia però d

Luciano Moggi - appello ai giudici : "Volete riabilitare il calcio? Togliete lo scudetto all'Inter" : Ancora la Juve contro l' Inter, non in campo ma in tribunale: giudice la Corte d' appello Federale. I bianconeri chiedono che venga tolto ai nerazzurri quello scudetto che loro avevano vinto sul campo, ma che Guido Rossi revocò per assegnarlo all' Inter. Per chi ancora non lo sapesse, Guido Rossi er

Luciano Moggi : "Così fregai Maurizio Zamparini con il finto sondaggio arbitrale" : Stanno arrivando, chi prima chi dopo, ma arrivano. Per la soddisfazione di chi crede al detto «il tempo è galantuomo». Sono quelli che hanno utilizzato Calciopoli per vestire l' abito di persone per bene, lungi dal contravvenire alle leggi che regolano lo sport calcistico, almeno cosi dicevano. Atte