Il M5s apprezza l' apertura del Pd su Conte | Ora dialogo sui temi

(Di martedì 27 agosto 2019) La strada verso le consultazioni al Quirinale è costellata di slanci in avanti e brusche frenate. L'incontro tra Pd e M5s è saltato a pochi minuti dall'inizio, mentre le ipotesi di composizione di un eventuale governo giallo-rosso si susseguono solo per essere subito smentite. Ecco come sta andando la giornata. Ore 16.01 "Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Almpo, accogliamo positivamente le parole didi alcuni autorevoli esponenti del Partito Democratico sul ruolo del presidente Giuseppe. Sì a unsul programma e sui. Il M5s vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità". Così in una nota il Movimento 5 stelle. Ore 14,23 Il Pd ...

