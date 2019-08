Cosa dice la Costituzione sul popolo sovrano

Vuole ascoltare Cosa stanno dicendo i suoi vicini di casa e le succede una Cosa terribile : Una donna stava origliando cosa stessero dicendo i suoi vicini di casa e , poiché l’argomento le stava interessando ha voluto non perdersi neppure una parola e così ha messo la testa tra le inferriate che la separavano dalla casa dei vicini rimanendo incastrata. Infatti, quando ha provato a ritirare la testa si è resa conto che non usciva più. A quel punto si è sia spaventata per la situazione sia si è vergognata perché, stando in quel ...

Posti tanti selfie? Ecco Cosa pensano davvero di te gli altri. Lo dice la scienza : Chi posta molti selfie sulle proprie pagine social appare meno simpatico, meno estroverso, più insicuro e meno aperto a nuove esperienze rispetto a chi pubblica foto personali scattate da qualcun altro. Insomma, i selfie che Postiamo sui social network piacciono davvero solo a noi, anche se riceviamo una pioggia di "mi piace" e ci sentiamo belli e motivati a sfidare il giudizio della rete. Lo ha determinato un team di ricerca americano guidato ...

Giovanni Buttarelli - Google dice di sapere perché è morto ma l’informazione non è pubblica. Cosa c’è dietro? : Google calpesta il diritto alla riservatezza quotidianamente e lo fa in ottima compagnia degli altri colossi che attraverso Internet fagocitano le nostre informazioni personali, le elaborano e le analizzano fino a generarne di impreviste o – almeno per noi umani – imprevedibili. L’ingiustificabile risposta del motore di ricerca, a fronte dell’istanza volta a conoscere le cause del decesso di una persona nota, è la dimostrazione che in certi ...

Multa semaforo giallo o rosso : quando è doppia e Cosa dice la legge : Multa semaforo giallo o rosso: quando è doppia e cosa dice la legge Secondo le regole contenute nel Codice della Strada, il guidatore di un mezzo a motore non può proseguire la propria marcia con il semaforo giallo. A meno che l’automobilista non sia così prossimo all’incrocio, da non poter arrestare la marcia dell’auto, senza rischi di tamponamento o scontro con altri veicoli. La domanda a cui cerchiamo di rispondere di ...

Se Google dice di sapere di Cosa è morto Buttarelli (ma non la notizia non è pubblica) : Il motore di ricerca restituisce una risposta secca sul decesso del Garante europeo della protezione dei dati. Non ci sono, però, pagine che confermano che sia corretta e il diretto interessato e la famiglia non hanno mai avuto intenzione di rendere la notizia pubblica

Cosa si dice nel M5s della possibilità di accordo col Pd : È stretta la via che potrebbe condurre ad un esecutivo M5s-Pd, ma nulla toglie che le due forze politiche diano vita a un dialogo per verificare se ci siano le condizioni di un nuovo patto di Governo. In casa M5s non sono pochi - anzi c'è chi sostiene che si tratti della quasi totalità degli eletti - a ritenere che un tentativo vada fatto e che al centro debbano essere posti soprattutto i temi e non solo i nomi. Il segretario Dem, ...

Decreto migranti Tar contro Decreto Sicurezza bis : Cosa dice e i punti fondamentali : Decreto migranti Tar contro Decreto Sicurezza bis: cosa dice e i punti fondamentali In questi giorni sta facendo molto discutere il Decreto migranti TAR, che interviene sulle misure adottate sulla base dal Decreto Sicurezza bis, frutto dell’iniziativa del Ministero dell’Interno. Vediamo allora di fatto cosa comporta questo pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e quali sono gli aspetti centrali di esso. ...

Permessi Legge 104 : cambio turno il giorno prima - Cosa dice la legge : Permessi legge 104: cambio turno il giorno prima, cosa dice la legge Il datore di lavoro può cambiare il turno del lavoratore che beneficia della legge 104 il giorno prima che questo usufruisca di un permesso? Permessi legge 104: cosa dice la normativa? Il lavoratore titolare di legge 104, In base all’articolo 33 di quest’ultima, può disporre, alternativamente, di tre giorni mensili di permesso o di Permessi orari giornalieri pari a due ...

Moto2 – Baldassarri dice addio alla VR46 Academy : “ecco Cosa mi ha detto Valentino” : Baldassarri saluta la VR46 Academy: le parole del giovane pilota italiano sull’addio alla grande famiglia di Valentino Rossi La MotoGp torna protagonista dopo una settimana di pausa e lo fa a Silverstone per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. In pista, oltre ai campioni della categoria regina, i saranno anche i giovani di Moto3 e Moto2, tra cui anche Lorenzo Baldassarri, di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane ...

Cos'è e Cosa dice la "legge del mare". Dieci cose da sapere : "Uomo a mare!", ovvero salvare la vita dei naufraghi, costituisce un preciso obbligo degli Stati? E c'è e Cos'è una "legge del mare", che da più parti viene invocata nel momento in cui si tratta di soccorrere chi si viene a trovare in difficoltà? E poi: esiste un testo preciso o si tratta solamente di consuetudini, di un codice etico non scritto stipulato nella notte dei tempi tra naviganti, quasi fosse un "manuale delle buone maniere" al quale ...

MotoGp – Graziano Rossi il decimo titolo ed un nipotino : “ecco Cosa mi dice Vale quando ne parliamo” : Graziano Rossi, la voglia di diventare nonno ed il decimo titolo di Valentino Rossi: le parole del padre del Dottore Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del desiderio di Valentino Rossi di diventare padre. Il Dottore, in una recente intervista mandata integralmente ieri a Domenica Sport, di Radio Rai, ha ammesso di voler avere un figlio e che adesso ha anche trovato la ragazza giusta: “ho una fidanzata fantastica”, ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso ad Avellino : operato d’urgenza - ecco Cosa è successo : Gigi Marzullo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino dove è stato poi operato d’urgenza. Il conduttore Rai di “Cinematografo” è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni ed è stato subito operato per una doppia ernia addominale irriducibile. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte di degenza in ospedale, Marzullo è potuto tornare a casa dalla famiglia, ...

Nadia Toffa - atroce verità : "Sapete Cosa diceva chi oggi la piange?". Estrema umiliazione : Nadia non aveva soltanto un visino da bambina, con gli occhioni lucenti e curiosi ed i dentini che sbucavano fuori ad ogni sorriso. Ella aveva un' anima da bambina. E mi accorgo che questo è il tratto che ho sempre riscontrato nelle persone che poi sono morte giovani e che recavano quel suo stesso l

Nadia Toffa - parla il fisioterapista Fabrio Gardina : "Cosa diceva della morte" : “Nadia non aveva paura della morte, alla fine era lei a confortare noi”. Fabrizio Gardina, dottore fisioterapista che è stato accanto a Nadia Toffa durante la malattia, rilascia un'intervista toccante al Messaggero. "È stato un onore starle vicino in un momento così difficile. Sembra incredibile, m