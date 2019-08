Conte bis | totoministri | ipotesi Gabrielli o Cantone per il dopo Salvini al Viminale

Impazza il totoministri del Conte-bis. Ma molto dipende dai vice premier : L’unica cosa certa è che Giuseppe Conte sarà ancora presidente del Consiglio. E questa volta del primo esecutivo giallorosso della storia della Repubblica italiana, dove si troveranno attorno allo stesso tavolone di palazzo Chigi quelli del “mai con il partito di Bibbiano” e quelli del “mai con Matteo Renzi”. Risolta la questione premier, la partita più avvincente riguarda i vice. Uno o due? ...

Crisi di governo : trattativa M5S-Pd - Di Maio “stop senza ok a Conte bis” : Crisi di governo: trattativa M5S-Pd, Di Maio “stop senza ok a Conte bis” Crisi di governo: la trattativa per la nascita del nuovo esecutivo tra Movimento 5 Stelle e Pd prosegue. Sono riuniti ora – martedì 27 agosto (ore 19,00) – i capigruppo delle due forze politiche per cercare di individuare i punti intorno a cui provare a far nascere il programma del nuovo governo. Crisi di governo, i 5 Stelle fermi sul Conte-bis Nelle ...

Crisi di governo - anche il presidente Trump dà la sua ‘benedizione’ al Conte bis : Donald Trump ha pubblicato un tweet endorsement per Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, a capo del nuovo esecutivo Pd-M5S: " "Le cose cominciano a mettersi bene per il rispettato primo ministro della Repubblica italiana, Giuseppe Conte. È un uomo di grande talento che spero rimanga primo ministro!".Continua a leggere

Conte bis - Beppe Grillo torna in panchina : “Servivano i miei vaffa…” : Il comico genovese pubblica un post sul suo blog per far sapere di voler "ritornare in panchina" e per rivendicare il merito di aver contribuito a sbloccare le trattative post crisi di governo. E ricorda come uno dei timori maggiori dei politici italiani sia il suo ritorno in campo in prima persona...Continua a leggere

L'endorsement di Trump per il Conte-bis : Endorsement di Donald Trump per Giuseppe Conte. In un tweet, il presidente americano scrive: "Si stanno mettendo bene le cose per il presidente del Consiglio italiano, molto rispettato, Giuseppe Conte". Prosegue Trump: Conte "ha rappresentato l'Italia con forza al G7, ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. E' un uomo di grande talento ed e' auspicabile che rimanga primo ministro!". Nel tweet Trump scrive 'Giuseppi', come ...

Crisi - Pd : «Di Maio vuole il Viminale». M5S : falso. Conte-bis - intesa a rischio : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

Salvini : "M5s e Pd come De Mita e Fanfani. Conte bis? Un nuovo governo Monti" : “Se avete in testa di fare questa spartizione di poltrone per escludere Salvini e acconsentire a Bruxelles fatela, ma in fretta”. Si rivolge al Pd e al Movimento 5 stelle Matteo Salvini, che interviene sulla crisi di governo con una nuova diretta Facebook. “O fate in fretta - e poi spiegate agli italiani come fate a tenere insieme un governo che ha dentro, M5s e Pd, tutto e il contrario di tutto - oppure al voto”, ...

Governo M5S-Pd : Conte bis e Di Maio fuori - ecco la possibile squadra : Governo M5S-Pd: Conte bis e Di Maio fuori, ecco la possibile squadra Sono ore roventi per la formazione del nuovo Governo. Nonostante M5S e PD abbiano cominciato con buon piglio, dichiarandosi aperti al dialogo con la controparte, le cose – in questo preciso momento – non sembrano andare per il verso giusto. A tirare maggiormente la corda è il Movimento 5 Stelle, che impone un Giuseppe Conte bis. La richiesta dei 5 Stelle non ...

Governo - tra M5S e Pd non bastano 4 ore di vertice. ?«Conte-bis - strada ancora in salita». Nuovo vertice alle ore 11 : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...