Ashen | l' ottimo Souls-like ha una data di uscita per PS4 | Switch | Steam e GOG a dicembre

Fonte : eurogamer

(Di martedì 27 agosto 2019)farà finalmente il suo debutto su PlayStation 4, PC (e GOG) e Nintendoil 9.Il gioco di ruolo ispirato a Darkè stato lanciato inizialmente su Xbox One e Epic Game Store alla fine dello scorso, a quasi un anno di distanza dall'prevista sulle piattaforme PlayStation, Nintendo,e GOG.Sviluppato da A44 e pubblicato da Annapurna Interactive,è definito come "un gioco di ruolo d'azione su un vagabondo in cerca di un posto da chiamare casa".Leggi altro...