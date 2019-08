Abu Dhabi | la vacanza che non ti aspetti

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019) L'oasi di Al AinAl Ain/Al Jahili FortLe tombe del periodo HafeetIl monastero cristiano più antico degli EmiratiQasr Al HosnL'isola segretaIl LouvreIl LouvreIl nuovo GuggenheimZayed National MuseumSheikh Zayed Grand MosqueLe nuove esperienzeLa "caccia" alle perleFortezze e moschee da mille e una notte, e poi grattacieli, edifici avveniristici progettati dalle grandi archistar del mondo, hotel a sette stelle. A un passo oasi beduine, deserto infinito, mare, natura in tutta la sua selvaggia bellezza. Abuè così, incredibilmente unica: la città dal DNA arabo e animo cosmopolita che ti fa viaggiare sospeso tra il passato e il futuro del mondo che verrà. LA STORIA Ha impiegato poco più di due secoli per diventare quello che è oggi: fondata nel ‘700 come villaggio di pescatori, per lungo tempo è stata solo un insieme di piccole case vicino al mare e un passo da distese desertiche. ...

civcatt : «Non c’è alternativa: o costruiremo insieme l’avvenire o non ci sarà #futuro. Le #religioni, in particolare, non po… - AGisotti : Nasce ad Abu Dhabi un Comitato per il Documento sulla Fratellanza Umana @HumanFraternity - Vatican News - HSajwanization : JUSTin : #Indian Prime Minister Narendra Modi @narendramodi arrives in #AbuDhabi for state visit… -