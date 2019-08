Temptation Island Vip 2019 | Svelati i Primi Tentatori!

Fonte : gossipnews.tv

(Di lunedì 26 agosto 2019) A poche settimane dal via diVip, spuntano anche inomi dei tentatori single che dovranno mettere alla prova le coppie partecipanti. Come al solito sono in molti gli ex di Uomini e Donne. Ecco i nomi deitentatori del reality! Cresce l’attesa questa settimana perVip, che andrà in onda a partire da giovedì 19 settembre. Qualche giorno fa abbiamo scoperto le coppie che si metteranno in gioco per mettere alla prova il loro amore. Ma c’era ancora stretto riserbo fino ad oggi sui nomi dei tentatori che popoleranno il villaggio dei fidanzati. Lo scopo della produzione era quello di nascondere i nomi dei single che metteranno in discussione le coppie dei fidanzati. Ma come spesso accade, sono trapelate le prime indiscrezioni che indicano i nomi dei ragazzi e delle ragazze nel cast diVip. Chi saranno ...

