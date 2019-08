Ocse | nel secondo trimestre pil rallenta a +0 | 5%

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Roma, 26 ago. (AdnKronos) – Il pil nell’area dell’nele cresce dello 0,5% contro +0,6% nei primi tre mesi dell’anno. Lo rende noto l’in un comunicato. Tra i paesi del G7 la crescita del pil ha nettamente frenato nel Regno Unito (-0,2% contro +0,5% nel primo) e in Germania (-0,1% contro +0,4%).La crescita del pil hato negli Usa e in Giappone (+0,5% e +0,4% rispettivamente contro +0,8% e +0,7%). In Francia il pil è cresciuto dello 0,2% contro +0,3% nel primoe in Italia si è registrato una crescita nulla contro +0,1% nei primi tre mesi dell’anno.Nell’Ue il pil è cresciuto dello 0,2% contro +0,5% nel primoe nella zona euro a +0,2% da +0,4%).L'articolo: nelpila +0,5% CalcioWeb.

