Novara | uccide un giovane fuori da un locale e confessa su Fb | «Scusate | l' ho fatto per

youtgnet : La confessione sui social dopo il delitto. 'Ho fatto una caz...a per amore' - CorriereTorino : La vittima è un 23enne -

(Di lunedì 26 agosto 2019) Prima di essere arrestato hain tempo are l'omicidio dell'amico: «Voglio scusarmi, houna cazz... per amore» ha scritto Alberto Pastore, 23 anni, il...

Dalla Rete Google News

YouTG.net

NOVARA. "Voglio scusarmi con tutti, ho fatto una cazzata per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, ...