Inter-Lecce | Conte | “Bene oggi ma non deve essere scintilla | dobbiamo diventare dinamite”

L’Inter è un carro armato - quattro colpi per distruggere il Lecce : Lukaku fa subito esplodere San Siro : La formazione di Conte vince e convince all’esordio contro il Lecce, asfaltando i pugliesi con un sonoro 4-0 L’Inter c’è e si vede, i nerazzurri iniziano alla grande la nuova stagione asfaltando 4-0 il Lecce, annichilito da una formazione cinica e spietata come quella di Antonio Conte. Marco Alpozzi/LaPresse Una partita perfetta quella di Skriniar e compagni, attenti in difesa e furiosi in attacco, con un centrocampo che ...

Inter col botto - c'è già la mano di Conte : 4-0 al Lecce - Lukaku conquista San Siro : L'Inter di Antonio Conte comincia col botto. Anzi 4, come i gol con cui i nerazzurri in un San Siro pieno e festante travolgono il Lecce di Liverani. I neopromossi giocano con orgoglio e coraggio per un'ora, poi crollano sotto i colpi (dalla distanza) di Brozovic, Sensi, Lukaku (gran debutto per il

Inter-Lecce 4-0 - esordio perfetto di Conte : Brozovic-Sensi indirizzano la sfida - poi segnano anche Lukaku e Candreva : Un esordio migliore di così era impensabile, anche per un perfezionista come lui. L’Inter di Antonio Conte batte il Lecce 4-0 davanti a circa 65mila spettatori arrivati a San Siro e bagna così il ritorno in Serie A con un poker alla squadra della sua città natale. Tutto facile per i nerazzurri, con Marcelo Brozovic ad aprire le marcature e il neo-acquisto Stefano Sensi a raddoppiare subito dopo. Nella ripresa in gol anche il colpo di ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Inter-Lecce 4-0. Buona la prima per Conte - a segno i nuovi arrivati Sensi e Lukaku : L’esordio che il popolo nerazzurro e il neo-tecnico Antonio Conte sognavano. L’Inter spazza via il Lecce con il punteggio di 4-0 e manda un segnale a tutto il campionato. Per la corsa di testa non sarà solamente un duello tra Juventus e Napoli (che sabato si sfideranno a Torino) ma ci saranno anche i milanesi che sono già ad immagine e somiglianza dell’ex allenatore della Nazionale: compatti, solidi, grintosi e vogliosi di dare ...

L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A : L’Inter ha battuto per 4 a 0 il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A giocato questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: era la prima partita di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, e sebbene la vittoria

Inter-Lecce 4-0 - le pagelle : Lukaku conquista il Meazza - bene Brozovic e Sensi : La prima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo andato in scena allo stadio Meazza e che ha visto di fronte Inter e Lecce, conclusosi sul risultato di 4-0. Successo netto per i padroni di casa, che portano a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno da Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva. Settimana prossima si scende nuovamente in campo, con i nerazzurri che saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre i ...

Inter-Lecce 4-0 - le pagelle di CalcioWeb : super gara di Sensi [FOTO] : Inter-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il posticipo tra nerazzurri e giallorossi, ultima partita di questa prima giornata di Serie A. Esordio per Conte davanti ad un San Siro gremito, mai così pieno per una gara al debutto in campionato. Di fronte, i salentini neopromossi di Liverani. La ‘prima’ dei nerazzurri è uno show, nonostante una buona partenza del Lecce: segnano due grandi gol Brozovic e ...

Inter - l’esordio è uno show : Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’ - segna anche Lukaku [FOTO] : Inter-Lecce, LIVE – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di Liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

L'Inter di Conte forza 4 : poker al Lecce - a segno anche Lukaku : Si chiude col posticipo del lunedì sera a San Siro la prima giornata di campionato 2019/2020, completata dalla sfida tra Inter e Lecce. C'è grande curiosità attorno alla...

L’Inter di Conte 4-0 al Lecce. Lukaku a San Siro - coniugi Icardi perplessi : Quattro gol, uno annullato, un po’ di gioco, anche qualche patema. È la prima dell’Inter di Conte in campionato e a San Siro. Partita tutto sommato senza stria contro il buon Lecce di Liverani che se la gioca e ha pure chance di far gol. In rete, per il 3-0, anche il belga Lukaku che gioca con la maglia numero 9 che fu di Mauro Icardi. Questa sera i coniugi hanno dovuto assorbire anche la dichiarazione non proprio pacifica di Beppe ...

Posticipo serie A - Inter-Lecce 4-0 : 22.37 Felice esordio di Conte sulla panchina dell'Inter, poker al Lecce a San Siro. Nerazzurri letali in tre minuti. Al 21' Brozovic è libero di 'armare' il destro dal limite e disegna una traiettoria imprendibile.Al 24' Sensi entra in area e colpisce in diagonale sul palo lontano. Alla festa manca il sigillo di Lukaku, che arriva nella ripresa: botta di Lautaro, Gabriel respinge corto, facile il tap-in del belga (60'). Rosso a Farias (76') ...

