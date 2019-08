Incendi in Amazzonia | perché il polmone del mondo va a fuoco? Le cause principali sono due

Incendi Amazzonia - immesse enormi quantità di monossido di carbonio in atmosfera : le immagini NASA : Tra le conseguenze dei devastanti Incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica c'è anche l'immissione in atmosfera di enormi quantità di monossido di carbonio (CO), un gas velenoso che può avere effetti significativi sull'inquinamento atmosferico (dunque sulla qualità dell'aria) e sui cambiamenti climatici. A mettere in evidenza questo ulteriore pericolo proveniente dai roghi del “polmone verde” della Terra è stata la NASA, grazie alle ...

Leonardo DiCaprio dona 5 milioni di dollari per gli Incendi in Amazzonia : Leonardo DiCaprio la scorsa settimana è stato tra i primi a dire ai suoi 34 milioni di ...

Queste sono le foto degli Incendi in Amazzonia : Nei giorni scorsi molte delle immagini che si sono viste sui social network mostravano incendi degli anni scorsi: Queste no

Le ultime sugli Incendi in Amazzonia : La foresta continua a bruciare in Brasile e in altri paesi sudamericani, mentre i paesi del G7 cercano un accordo per intervenire

Città del Vaticano - appello del Papa per l'Amazzonia fermare Incendi al più presto : appello del Papa per l'Amazzonia: Siamo preoccupati per i vasti incendi che in questi giorni si stanno sviluppando in Amazzonia.

Amazzonia : in Bolivia quasi un milione di ettari di terreno devastato dagli Incendi : L’area distrutta dagli incendi che da diversi giorni stanno attanagliando la Bolivia ha raggiunto i 950.000 ettari. Lo rende noto Cliver Rocha, direttore dell’Autorità forestale e terrestre (ABT). Le fiamme hanno distrutto il 32% della foresta di Chiquitano, dove 1.871 famiglie di 11 comuni e 35 comunità indigene sono state colpite. Sono in corso operazioni dei pompieri con il sostegno di un Boeing Supertanker 747-400 affittato dal ...

Incendi in Amazzonia : “dove il governo non arriva interviene Dio” - la speranza e la preghiera di un prete diventata virale sui social : “Fratelli e sorelle, sono padre Luis Miguel della foresta amazzonica, sto scrivendo questo messaggio per chiedere preghiera e aiuto urgente. Provo immenso dolore per ciò che sta accadendo nella Chiquitanía. Ho vissuto il fuoco nella mia città ed è molto doloroso, e so che anche molti lo avranno superato, quindi chiedo di unirci in preghiera affinché Dio invii la pioggia in Amazzonia“. E’ questo il testo dell’accorato ...

Papa Francesco : “siamo tutti preoccupati per gli Incendi in Amazzonia - è un polmone vitale per il nostro pianeta” : Papa Francesco ha chiesto con forza l’impegno di tutti i paesi a fermare le fiamme che stanno devastando la Foresta amazzonica. Parlando al termine della preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro il Papa ha dichiarato: “Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perche’, con l’impegno di tutti, siano domati al piu’ presto. Quel polmone di foreste e’ ...

Amazzonia - Bolsonaro : “Incendi nella media - basta disinformazione che danneggia il Brasile”. E arriva l’aiuto dell’Argentina : Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sminuisce la portata degli incendi in Amazzonia e invita i brasiliani a non creare disinformazione. “Gli incendi non sono piu’ violenti della media degli ultimi 15 anni ma non siamo soddisfatti di cio’ che vediamo. Agiremo con forza per controllare gli incendi in Amazzonia“, ha dichiarato il capo di Stato in un video messaggio pubblicato su Twitter. Il presidente di estrema ...

Incendi Amazzonia - al via le operazioni dell’Esercito : 44mila soldati in azione : Al via le operazioni dell’Esercito brasiliano in Amazzonia nella lotta contro gli Incendi. Sul campo ci saranno 44.000 soldati a cui saranno affiancati aerei militari. Lo hanno reso noto i ministri della Difesa e dell’Ambiente illustrando i piani per contrastare i roghi. “La comunità internazionale sostenga il Brasile con delle risorse per preservarla” “Se vogliamo proteggere queste foreste, l’Amazzonia in ...

Incendi Amazzonia - i vescovi del Brasile : “E’ urgente salvare - non c’è più tempo” : “Gli assurdi Incendi e altre depredazioni criminali ora richiedono una presa di posizione adeguata e un’azione urgente”. Lo afferma la Conferenza Episcopale del Brasile dinanzi la terribile situazione che vive la foresta Amazzonica a causa degli Incendi che continuano senza fermarsi. Il documento dei vescovi, firmato dalla presidenza della Conferenza episcopale, a nome di tutti i vescovi e inviato all’Agenzia Fides, ...

Incendi Amazzonia - Confagricoltura : “Blocco import di carni dal Brasile nell’Unione Europea” : L’Unione Europea sta valutando la possibilità di sospendere in tempi brevi le importazioni di carni bovine dal Brasile, per indurre le autorità brasiliane ad un’efficace azione di contrasto degli Incendi in Amazzonia. Secondo i dati dell’Istituto brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe), il numero degli Incendi è salito dell’80% tra gennaio e luglio di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2018, con un aumento del 50% della ...

Incendi Amazzonia : Bolsonaro autorizza ufficialmente l’uso dell’esercito e promette tolleranza zero : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato un decreto che autorizza l’uso delle forze armate per combattere gli Incendi nella foresta amazzonica. Secondo quanto riferito da Agencia Brasil, il decreto si applica sulle aree di frontiera, le terre indigene, le unita’ federali di conservazione ambientale e altre zone dell’Amazzonia legale, che copre gli stati di Acre, Amapa, Amazonas, Para, Rondonia, Roraima e parte degli ...

Amazzonia - Macron posta su Twitter una foto degli Incendi. Ma l’immagine è di 16 anni fa : “La nostra casa brucia”. Emmanuel Macron sposa lo slogan di Greta Thunberg e dei Fridays For Future per descrivere il disastro ambientale in Amazzonia. Lo fa con un post su Twitter e aggiunge la foto del “polmone del mondo” in fiamme. Ma l’immagine che pubblica non ha nulla a che fare con il disastro in corso in Brasile, perché risale a 16 anni fa. A scoprirlo è stata la redazione del quotidiano Libération, che l’ha ...