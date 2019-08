Google non è più il secondo produttore mondiale di smart speaker secondo Canalys

Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google Chrome : OnePlus 7 Pro è stato e rimane tuttora uno degli smartphone premium più convincenti e completi dell’anno e ha nel gigantesco display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz uno dei suoi principali punti di forza, purtroppo però non riesce a sfruttarlo durante la navigazione su Google Chrome. A proposito del display, la scheda tecnica […] L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google ...

Google spiega come è morto Buttarelli - ma la notizia non era pubblica Battaglia per la privacy : Il motore di ricerca restituisce una risposta secca sul decesso del Garante europeo della protezione dei dati. Non ci sono, però, pagine che confermano che sia corretta e il diretto interessato e la famiglia non hanno mai avuto intenzione di rendere la notizia pubblica

Google dà ascolto alle aziende : Hangouts chiuderà i battenti non prima di giugno 2020 : Google fa un passo indietro: per gli utenti G Suite Hangouts chiuderà i battenti, con la transazione a Hangouts Chat e Meet, non prima di giugno 2020

Google Pixel 4 si mostra in una "video presentazione" non ufficiale : Google Pixel 4 si mostra in nuovi render e in una sorta di video presentazione non ufficiale, che ne conferma il design visto finora e i tratti distintivi.

Google non condividerà più dati sulle reti con gli operatori a causa della privacy : Google ha capito che è meglio prevenire che curare e le preoccupazioni sulla privacy legate al suo servizio Mobile Network sono bastate a farlo chiudere, per evitare eventuali ripercussioni legali.

Google Duo non ha paura del buio : in roll out la modalità "Luce scarsa" : Novità in roll out per Google Duo: l'app del colosso di Mountain View per le videochiamate sta ricevendo una nuova modalità denominata "Luce scarsa".

Chi è più smart tra Google Assistant - Amazon Alexa e Siri? Questo studio non lascia spazio a dubbi : Come se la cavano Google Assistant, Siri e Amazon Alexa su smartphone? Quale dei tre soddisfa maggiormente le richieste degli utenti? Scopriamolo.

Arresti anomali con Android Auto? Non siete i soli - ma Google fa orecchie da mercante : Risale allo scorso mese di aprile l'inizio delle segnalazioni da parte di vari utenti Android Auto relative ad un arresto anomalo del sistema. Ecco cosa sappiamo

Google - Apple e Microsoft non aggiungono i passaggi a livello alle loro mappe : Google, Apple, Microsoft e altre società tecnologiche hanno ignorato le raccomandazioni delle autorità di sicurezza di aggiungere passaggi a livello alle rispettive mappe digitali

Google Assistant non supporta più i promemoria per gli utenti G Suite : Da alcuni giorni il team di Google ha introdotto una novità che probabilmente non risulterà particolarmente gradita a tanti utenti G Suite: Google Assistant, infatti, non supporta più i promemoria

Niente paura - Google non punirà gli sviluppatori che non aggiornano le app non pubblicate : Grazie all'intervento di un membro dell'Android Developer Relations, uno sviluppatore e conseguentemente tanti altri suoi pari non hanno più il timore di vedersi sospendere il proprio account perché non aggiornano più le proprie applicazioni non pubblicate.

OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel : ecco le patch di agosto - e non solo - con Oxygen OS 9.5.11 : OnePlus 7 Pro fa meglio dei Google Pixel col nuovo aggiornamento Oxygen OS 9.5.11 e integra le patch di sicurezza di agosto, nonostante non siano ancora state rilasciate da Google.