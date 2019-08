Fonte : today

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ilbritannico sarebbe stato contagiato, ingerendo carne infetta, in Andalusia a metà agosto ed è poi rientrato in...

Corriere : Epidemia record di listeriosi in Spagna: allarme mondiale - Today_it : Epidemia record di listeriosi in Spagna, primo caso in uno turista straniero - scalasalva : RT @MegaleHellas: Spagna, carne contaminata da listeria. Lanciato allarme mondiale, è allerta anche per i turisti in vacanza -